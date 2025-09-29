Deutsche Meisterschaft: Gebrauchshunde stellen in Straßberg ihr Können unter Beweis

Straßberg stand am Wochenende ganz im Zeichen der Deutschen Meisterschaft für Gebrauchshunde des Deutschen Hundesportverbandes. Im Stadion gab es viele Zuschauer.
Es war ein dreitägiges Highlight für die Schmeien-Gemeinde, erstmals fand dort eine Deutsche Meisterschaft statt. Diese stieß auf großes Interesse vieler Hundefreunde. Die Ränge im Schmeien-Stadion waren gut besucht – ganz zur Zufriedenheit der OG Hechingen mit der Vorsitzenden Ulrike Stäbler und dem Organisationsteam um Jessica Knobel, Jochen Knobel und Kordula Frahm.