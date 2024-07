Deutsche Meisterschaft: Finale ohne TSV Calw und TSV Dennach

Bei der Endrunde um die deutsche Faustball-Meisterschaft der Frauen in Stuttgart-Stammheim gingen sowohl der TSV Calw und der TSV Dennach als Gold-Kandidaten ins Rennen – doch beide verpassten den Sprung ins Endspiel. Der TSV Calw unterlag im Halbfinale gegen den Ahlhorner SV mit 1:3 (9:11, 10:12, 11:7, 10:12), der TSV Dennach gegen Jahn Schneverdingen ebenfalls mit 1:3 (11:8, 11:8, 12:14, 11:4). Deutscher Meister wurde Jahn Schneverdingen mit einem glatten 3:0-Sieg gegen den Ahlhorner SV. Im Spiel um die Bronzemedaille bezwang der TSV Dennach den TSV Calw mit 3:0.

TSV Calw – TSV Dennach 0:3 (8:11, 10:12, 7:11). Es war nicht das Turnier der Calwer Löwinnen. Mit 0:3 unterlagen die Calwerinnen im Süd-Duell um die Bronzemedaillen einem hochmotivierten Dennacher Team, das über die gesamte Begegnung mehr Druck aufgebaut hat. Die Pink Ladies starteten mit der Formation Sonja Pfrommer und Maya Mehle vorn, Ann-Kathrin Motteler (Mitte), Laura Schinko und Denise Zeiher. Der TSV Calw setzte auf Henriette Schell, Fenja Stallecker, Laura Flörchinger, Ida Hollmann und – in ihrem letzten Spiel der aktiven Karriere – Sandra Janot.

Lesen Sie auch

Zunächst wurde abgetastet, gleichauf ging es bis zum 8:8. Dann machte Sonja Pfrommer ernst und im nächsten Ballwechsel schlug der Rasenfehler an der Drei-Meter-Linie zu, der den Namen Stammheimer Loch bekam. Das Calwer Zuspiel versprang entscheidend zum 0:1-Satzstand. Das Calwer Betreuerduo Bastian Dangel und Raphael Schlattinger wechselte Samantha Lubik in die Mitte ein, beim TSV Dennach sollte die erfahrene Anna-Lisa Aldinger (für Schinko) zusätzliche Stabilität in die Abwehr bringen. Das Match nahm Fahrt auf und der World-Tour-Sieger TSV Dennach wirkte zunächst frischer.

Bei 8:8 war der TSV Calw wieder dran und der Gegner wechselte Pia Neuefeind für Pfrommer an den Hauptschlag. Zwei lange spannende Ballwechsel gingen an die Calwerinnen – 10:8-Führung. Die Neuefeind-Angabe flog wie ein Strich über die Grundlinie, doch Sandra Janot brachte den Fuß nicht rechtzeitig weg. Statt Satzausgleich kam der TSV Dennach heran und nutzte die Chance gegen konsternierte Calwerinnen, Maya Mehle punktete zum 2:0.

Frischer Wind erschwerte die Zuspiele. Dem TSV Calw gelang es nicht mehr, Druck aufzubauen. Henriette Schell, von Schulter- und Knöchelproblemen geplagt, strahlte nicht die gewohnte Gefahr aus. Über 1:5 ging es auf die Entscheidung zu. Dann der nächste fatale Calwer Moment: Die Betreuer zeigten den Wechsel von Laura Glauner für Samantha Lubik nicht bei Schiedsrichter Kevin Dannecker an – 2:6. Irgendwie bezeichnend, dass beim Stand von 7:9 das letzte Zuspiel erneut unholbar versprang. Die Pink Ladies gewannen verdient und ziemlich ungefährdet.

Den Calwerinnen bleibt die Erkenntnis, dass sie ihr Können in diesem Turnier nicht abgerufen haben. Die ersten Bälle hatten eine zu große Streuung, die Zuspiele kamen nicht optimal. Und Laura Schinko (TSV Dennach) meinte: „Für uns war es ein guter Abschluss, nachdem wir im Halbfinale gestern gar nicht auf Touren gekommen sind.“