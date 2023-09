1 Die beiden sind ein eingespieltes Team und holen die Deutschen Meisterschaften nach Hause. Foto: Nina Hauser

Die 15-jährige Hundesportlerin holte sich mit Pheline in Bamberg den Sieg. Ihr Erfolgsrezept: Disziplin und gute Laune. Ihr nächstes Ziel hat sie schon im Blick.











Zwei Jahre eifriges und diszipliniertes Training haben sich bei den Deutschen Meisterschaften in Bamberg am vergangenen Wochenende ausgezahlt. Mit einem komfortablen Vorsprung verwies Lilien Hauser aus Unterbränd mit ihrer Hündin Pheline im Vierkampf-Sprint die Konkurrenz in ihrer Altersklasse auf die Plätze.