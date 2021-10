Frau stürzt beim Parken in die Tiefe – und landet in Bach

1 Der Unfall ereignete sich in Neustift im Stubaital (Archivbild). Foto: imago images / Michael Kristen/ Michael Kri

Eine Frau gerät mit ihrem Auto über den Rand eines Parkplatzes in Tirol – und stürzt mit dem Fahrzeug über eine sehr steile Böschung in einen Bach. Zwei Deutsche ziehen sich bei dem Unfall Verletzungen zu.















Neustift im Stubaital - Eine Frau aus Deutschland ist beim Einparken ihres Fahrzeugs im österreichischen Bundesland Tirol sechs Meter tief in ein Bachbett gestürzt. Bei dem Unfall am Donnerstag wurden die 53 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Beifahrer in dem Auto eingeklemmt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Frau wurde leicht verletzt, der Mann brach sich ein Handgelenk.

Die Frau war zu einem Lokal in Neustift im Stubaital gefahren. Dabei geriet sie plötzlich aus ungeklärter Ursache über den Rand des Parkplatzes hinaus und stürzte mit dem Fahrzeug über eine sehr steile Böschung in den Bach. Die Feuerwehr sicherte den Wagen und befreite die beiden Insassen mithilfe einer Drehleiter. Die Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz und ihr Beifahrer aus dem Raum Dortmund wurden in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.