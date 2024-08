Deutsche im Ausland: Schweiz ist beliebtestes europäisches Auswanderungsland

1 Die Schweiz ist als Auswanderungsziel sehr beliebt. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Schweiz bleibt das Auswanderungsland Nummer eins der Deutschen in Europa. Aber in welchen anderen Ländern leben ebenfalls besonders viele Deutsche?









Link kopiert



Wiesbaden - Die Schweiz bleibt das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen in Europa. Rund 315.960 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger hatten Anfang 2023 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1,5 Prozent oder rund 4.660 Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Nach Angaben der Statistiker nimmt die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz seit Jahren zu.