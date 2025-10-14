Deutsche Highend-Serie: Premiere der Serie Ku’damm 77 in Cannes

In Zeiten politischen Umbruchs ist die neue Staffel der Ku’damm-Serie des ZDF aktueller denn je. Jetzt war Premiere in Südfrankreich, bevor Anfang 2026 die neuen Episoden im ZDF zu sehen sind.
Cannes - Für das ZDF ist die TV-Serie "Ku’damm 77" großes Kino. Den passenden Rahmen für die Premiere haben die Mainzer jedenfalls gefunden: Da, wo sonst die großen internationalen Filme stattfinden, im Palais de Festival in Cannes, wurde die neueste "Ku'damm"-Episode am Abend einem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Bei uns ist "Ku'damm 77", die vierte Staffel der Serie, Anfang des nächsten Jahres beim ZDF zu sehen.