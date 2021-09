1 Hartmut Förstner blättert in seinem Fachbuch, das operative Verfahren zur Behandlung von Knochenbrüchen der Hand beschreibt. Für seinen langjährigen Einsatz im Bereich der Handchirurgie und seine Veröffentlichungen wurde er jetzt zum Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie ernannt. Foto: Wegner

Es ist eine Aufnahme in den Olymp – in diesem Fall in jenen der Handchirurgen in Deutschland. Der lange Jahre am Krankenhaus in Schramberg tätige Handchirurg Hartmut Förstner ist zum Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie ernannt worden.

Schramberg - Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der promovierte Mediziner mit der Hand – und hat vor allem als Oberarzt am früheren Kreiskrankenhaus in Schramberg und später auch als Chefarzt an der Klinik in Wolfach Hunderte Hände operiert und damit Menschen eine ihrer wichtigsten Körperfunktionen zurückgegeben.

