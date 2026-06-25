Deutsche Bahn: Bahnchefin Palla will Konzern in drei Phasen neu aufstellen

Neuer Kurs bei der Bahn: Statt großer Versprechen zählen jetzt Zuverlässigkeit und bessere Qualität für die Fahrgäste. Was der Strategiewechsel für Kunden und Beschäftigte bedeutet.
Berlin - Die Deutsche Bahn verabschiedet sich mit einer neuen Konzernstrategie von früheren Zielen wie der Verdopplung der Reisendenzahlen. "Wir konzentrieren uns radikal auf das, wofür wir da sind: auf Eisenbahn und das Reiseerlebnis der Kunden. Wir verabschieden uns von unerreichbaren Versprechen. Wir setzen auf realistische Ziele und Fakten", sagte Bahnchefin Evelyn Palla einer Mitteilung zufolge. Die neue Konzernstrategie war zuvor Thema bei einem Treffen des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn am Mittwoch gewesen.