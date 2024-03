Deutsche Bahn: Lokführer kündigen erneut Streik an

1 Keine Einigung mit den Lokführern: Für diese Woche sind erneut Streiks bei der Deutschen Bahn angekündigt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bei den Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL hat es keine Einigung gegeben. Streiks sind für diese Woche angekündigt.









Es hat keine Einigung bei den Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Lokführergewerkschaft GDL gegeben. Die Gewerkschaft ruft zu einem Streik noch in dieser Woche auf. Wie die Gewerkschaft am Sonntagabend mitteilte, soll der Streik im Personenverkehr am Dienstag um zwei Uhr morgens beginnen und am Mittwochmorgen um zwei Uhr enden.