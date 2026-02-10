Deutsche Bahn: Bahn-Tarifgespräche stehen nach erstem Angebot am Kipppunkt

Vor gut einem Monat begann die jüngste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn. Nun hat der Konzern ein erstes Angebot vorgelegt. Zu wenig aus Sicht der GDL. Wird am Mittwoch weiterverhandelt?
Berlin - Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn stehen nach einem ersten Angebot des Konzerns auf der Kippe. "Ich kann heute noch nicht sagen, inwieweit wir morgen wieder hier am selben Ort uns zusammenfinden", sagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Mario Reiß, in Berlin. Dort läuft derzeit die vierte Gesprächsrunde, die eigentlich bis einschließlich Freitag angesetzt ist.