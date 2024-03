1 Die Bahn steht vor vielen Problemen – und damit auch die Bundesregierung. Foto: dpa/Hannes P Albert

In dieser Woche bekommt die Bundesregierung eine weitere desaströse Bilanz ihres größten Staatskonzerns präsentiert. Die Schulden bei der Deutschen Bahn wachsen alarmierend.









Stuttgart 21 wird noch teurer und noch später fertig – dieses Bau- und Finanzdebakel ist eines von zahlreichen Problemen, das Bahn-Chef Richard Lutz in dieser Woche wieder mal seinem Aufsichtsrat und danach der Öffentlichkeit erklären muss. Am Mittwoch tagt unter Vorsitz von Ex-Finanzstaatssekretär Werner Gatzer das 20-köpfige Kontrollgremium, in dem Vertreter der Bundesregierung und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Ton angeben. Am Tag darauf präsentiert Lutz in Berlin den Geschäftsbericht – mit noch weit höheren Milliardenverlusten und Schuldenbergen als erwartet, wie bereits durchsickerte.