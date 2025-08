Deutsche Backpackerin: Wagen von Carolina Wilga aus Australiens Wildnis geborgen

2 Der schwarze Mitsubishi-Van stand in dichtem Buschland mitten im Outback. Foto: Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Rettung der deutschen Backpackerin von Carolina Wilga aus der australischen Wildnis hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Jetzt wurde auch ihr Auto geborgen - eine komplexe Mission.







Perth - Drei Wochen nach der Rettung der in Australiens Wildnis vermissten Deutschen Carolina Wilga ist auch das Auto der Backpackerin geborgen worden. Lokalen Farmern gelang es nach mehrtägigen Anstrengungen, den Mitsubushi-Van aus dem abgelegenen und teilweise fast undurchdringlichen Outback Westaustraliens herauszuholen, wie australische Medien übereinstimmend berichteten. Wilga war Ende Juni während ihrer Reise durch Down Under plötzlich verschwunden.