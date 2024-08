Fahnenträger Martin Schulz peilt im Triathlon das Gold-Triple an. Auch eine Sportschützin will Platz eins verteidigen. Die Sitzvolleyballer hoffen auf den nächsten Erfolg.

Paris - Für den deutschen Fahnenträger Martin Schulz geht es im Triathlon um die nächste Goldmedaille bei den Paralympics. Eine Sportschützin möchte ebenfalls den Triumph von 2021 wiederholen.

Die Höhepunkte des Paralympics-Tages

12.20 Uhr: Martin Schulz will nach 2016 und 2021 sein drittes Gold im Triathlon. Aufgrund der Probleme mit dem Wasser der Seine wurde der Start bereits auf 12.20 Uhr verschoben.

13.00 Uhr: Schützin Natascha Hiltrop hofft mit dem Luftgewehr nach Gold in Tokio 2021 in der Anlage in Châteauroux erneut auf eine Medaille.

18.00 Uhr: Die Sitzvolleyballer peilen nach dem klaren Auftaktsieg gegen Brasilien (3:0) den nächsten Erfolg gegen die Ukraine an.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt live von 10.15 Uhr an bis 11.55 Uhr sowie von 14.10 Uhr bis 15.35 Uhr. Zudem sind zahlreiche Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de und zdf.de/sport zu sehen.