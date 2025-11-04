Deutsch-Syrer aus Kreis Calw: „Populistische Illusion“ – Bürgermeister kritisiert Abschiebedebatte

In der Debatte über Abschiebungen nach Syrien appelliert Ryyan Alshebl an Friedrich Merz, sich nicht von Islamisten erpressen zu lassen. Und er will seine Eltern nach Deutschland holen.
Ryyan Alshebl zeigt sich irritiert, wenn er die aktuelle Debatte über Abschiebungen nach Syrien verfolgt. Aus dem ehemaligen Bürgerkriegsland ist der Deutsch-Syrer selbst 2015 mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer und weiter nach Deutschland geflohen. Vor zweieinhalb Jahren hat die Gemeinde Ostelsheim im Kreis Calw das Grünen-Mitglied zu ihrem Bürgermeister gewählt.