Deutsch-französische Freundschaft: Kai-Achim Klare erhält Ehrenbürgerwürde von Marlenheim

1 Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare (rechts) bekam von Marlenheims Rathauschef Daniel Fischer die Ehrenbürgerwürde verliehen. Foto: Gemeinde

Rusts Bürgermeister ist nun Ehrenbürger der Partnerstadt Marlenheim.









In Marlenheim fand am Samstag, am Vorabend des französischen Nationalfeiertags, ein großes Bürgerfest statt. Dieses stand dieses Jahr ganz im Zeichen der 40-jährigen Gemeindepartnerschaft zwischen Rust und Marlenheim. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare von seinem französischen Amtskollegen Daniel Fischer die Ehrenbürgerwürde von Marlenheim verliehen. Darüber gibt die Gemeinde in einer Mitteilung Auskunft.