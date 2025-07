Deutsch-Französische Brigade: Wichtige Zeichen der militärischen Identität

1 Bei der Übergabe der Truppenfahne Foto: Marius Alois Erbrich Der Deutsche Anteil der Brigade in Müllheim erhält eine eigene Truppenfahne.







Ein besonderer Tag für den binationalen Großverband: Aus den Händen des Kommandeurs der zehnten Panzerdivision, Generalmajor Jörg See, wurde dem Kommandeur der Deutsch-Französischen Brigade, Brigadegeneral Christian Friedl, die deutsche Truppenfahne für den deutschen Anteil der Brigade übergeben und das Fahnenband verliehen. Beides hat eine große Bedeutung und Symbolik und sind wichtige Zeichen der militärischen Identität, heißt es in einer Mitteilung. Zahlreiche hochrangige zivile und militärische Gäste aus dem In- und Ausland waren bei diesem feierlichen Appell in der Müllheimer Robert-Schuman-Kaserne anwesend. Hauptrednerin für das Land Baden-Württemberg war Ministerialdirigentin Karin Scheiffele. Musikalisch begleitete das Heeresmusikkorps Koblenz unter Leitung von Hauptmann Holger Kolodziej den Festakt.