Brigade in Müllheim: 19 500 Euro an Spenden im Markgräflerland gesammelt

Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim haben für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesammelt.
22 Soldaten der Brigade sind in Zweierteams, meist binational, mit Sammelbüchsen auf den Straßen und Plätzen im Markgräflerland unterwegs gewesen. „Allein in Müllheim wurde durch eine enorme Spendenbereitschaft ein Betrag von 5735,42 Euro gesammelt“, resümiert Oberstabsfeldwebel Markus Lenecke in einer Mitteilung. Fünf Tage lang wurden insgesamt Spenden in Höhe von 19,429,16 Euro gesammelt.