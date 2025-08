Deutlicher Pokalsieg: Gegen Empfingen – was für Holzhausen nach der Halbzeit besser lief

Nach einer torreichen Partie im WFV-Pokal, musste sich die SG Empfingen dem FC Holzhausen geschlagen geben. Nach dem Duell in der zweiten Pokalrunde, fanden beide Trainer lobende Worte für den Auftritt ihrer Mannschaft. Beide waren sich zudem einig: Trotz des 5:1-Sieges der Holzhausener, war spielerisch kein so großer Unterschied zu spüren.

Holzhausen macht das Spiel über die Außen

Die Chancen waren nämlich auf Augenhöhe, aber das Zielwasser ging bei einer der beiden Mannschaften im Laufe der Partie leer und am Ende machte die individuelle Klasse den Unterschied. Beim FCH stachen besonders Erind Zogu, Henry Seeger und Sommerneuzugang Leon Louis Hayer heraus.

Das Offensivtrio bereitete der SG-Defensive ordentliche Kopfzerbrechen, und das von Sekunde eins an: Hayer holte einen Elfmeter raus, den FCH-Goalgetter Janik Michel zur frühen Führung verwandelte – somit stand es schon nach einer Minute 1:0 für Holzhausen.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit

„Empfingen wusste, dass wir im 3-4-3 kommen und das ist ein System, welches über die Außen sehr anfällig ist. Deshalb war es unser Ziel, unsere Außenspieler ins Spiel zu bringen“, meint Holzhausens Trainer Daniel Seemann.

Zwar erzielte Nico Rebmann zwischenzeitlich den Ausgleich, doch elf Minuten vor der Pause traf auch Hayer auf Vorarbeit von Zogu zum 2:1. „Unser Spiel hat in der ersten Hälfte auf rechts nicht so gut geklappt, das haben wir in der Halbzeit angesprochen und es hat dann nach der Pause auch besser funktioniert“, gibt der FCH-Coach preis.

Nach der Pause bereitete Hayer noch Seegers Tor zum 3:1 vor, ehe Seeger selbst zum Assistgeber (52.) wurde. Zum Schluss belohnte sich noch Zogu, als er in der 83. Minute zum 5:1-Endstand traf.

Vergebene Chancen werden Empfingen zum Verhängnis

Jedoch weiß auch Seemann, dass das Spiel eine andere Wendung hätte nehmen können. Vor allem nach der knapp vergebenen Chance von SG-Akteur Pascal Schoch zwischen dem 1:1 und 2:1: „Wenn die Chance vom Empfingen zum 2:1 reingeht, kippt das Spiel vielleicht in die andere Richtung.“

Auch Empfingens Coach Alexander Eberhart sieht es ähnlich: „Bis zur Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten danach noch die Chance auf das 2:1, welche am langen Pfosten vorbei ging. Das war eine mitentscheidende Szene.“

Ebenso entscheidend war aus Eberharts Sicht, dass der FCH deutlich besser aus der Kabine kam, schließlich fielen Holzhausens drittes und viertes Tor innerhalb von 18 Minuten nach Wiederanpfiff: „Nach dem 1:3 und 1:4 hat Holzhausen den Ball laufen lassen. Ab da war es natürlich sehr schwer für uns, wobei wir danach auch noch eigene Torchancen hatten.“

Für beide steht der Ligastart bevor

Trotzdem sieht Eberhart auch die positiven Dinge und gratuliert seinem ehemaligen Co-Trainer Seemann, der im Sommer von Empfingen nach Holzhausen wechselte: „Glückwunsch an Dani und Holzhausen, aber auch wir konnten heute einiges Positives mitnehmen.“ Seemann ist ebenfalls mehr als zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft: „Die Jungs haben gut gearbeitet. Auch in Hinblick darauf, dass wir gerade erst fünf Tage im Trainingslager in Südtirol waren, haben sie sich voll reingehauen.“

Für Holzhausen geht es nun mit der Verbandsliga weiter, denn am Samstag gastieren bereits die Sportfreunde Dorfmerkingen (14 Uhr) im Panoramastadion. Empfingen hat hingegen sieben Tage länger Pause, ehe es in der Landesliga 3 zuhause gegen den SSC Tübingen (15.30 Uhr) geht.