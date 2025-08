Verrückter Spielverlauf VfB Bösingen verspielt ein 3:0 – und gewinnt am Ende doch noch

Was für ein verrücktes Pokalspiel: Sieben Tore, eine verspielte 3:0-Führung und jede Menge Emotionen. Am Ende zog der VfB Bösingen nach einem 4:3-Sieg in die dritte Runde ein.