Das war deutlich: Tabellenführer Türkspor Neckarsulm unterstreicht beim deutlichen Auswärtssieg seine Aufstiegsambitionen. Ein Ergebnis in dieser Höhe war aber zumindest bis zur Pause nicht denkbar.

Die Elf von Philipp Wolf setzte die Gäste mit frühem Pressing unter Druck und sorgte so schon in den ersten Minuten für einige aussichtsreiche Ballgewinne. Nach einer schönen Eckballvariante kam Noah Braun schon in der 1. Minute zum Abschluss, dieser wurde aber geblockt. Türksport-Spielertrainer Julian Grupp, der in der Innenverteidigung agierte, ordnete dann aber zügig lange Bälle an, um das Pressing zu überspielen.

Gäste eiskalt

So kam Christian Giles Sanchez in der 8. Minute das erste Mal gefährlich im Strafraum an den Ball. Der Spanier, welcher einst auch zwei Einsätze in der Copa del Rey (Pendant zum DFB-Pokal in Spanien) hatte, sollte der Mann des Tages werden.

Die Balinger gestalteten den ersten Durchgang durchaus offen. Schneider versuchte es in der 26. Minute aus großer Distanz, schlenzte den Ball aber knapp über den Kasten von Kevin Rombach. Sieben Minuten später schlug Türkspor eiskalt zu. Giles köpfte eine Flanke von Marco di Biccari zum 0:1 in die Maschen.

Fast das 1:1

Beinahe wäre den Hausherren eine schnelle Antwort geglückt. Sebastian Zieker zwang Rombach nach einer Gorr-Flanke zu einer starken Parade. Bei der folgenden Ecke hatten sich die Balinger wieder etwas einfallen lassen. Florian Barth verpasste bei seinem Abschluss knapp ein Traumtor. Dieser rettete dann kurz später auf der Gegenseite in höchster Not. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Mirhan Inan, der in der Sturmspitze überhaupt keine Akzente setzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel folgte dann der Knackpunkt der Partie: Bei einer aussichtsreichen Kontersituation waren die Balinger mit drei gegen zwei in Überzahl, Zieker spielte den Ball aber einem Neckarsulmer in den Fuß. Praktisch im Gegenzug lenkte Innenverteidiger Bastian Maier den Ball unglücklich zum 0:2 ins eigene Netz.

Es wird deutlich

Die Gäste waren nun im Flow: Giles Sanchez nickte am langen Pfosten freistehend zum 0:3 ein (56.). In der 58. Minute entschied der Referee Niklas Zygan im Strafraum auf Handspiel von Florian Barth – eine diskutable Entscheidung. Giles Sanchez war es egal, er verwandelte eiskalt.

Die Balinger machten nun viel zu viele Fehler, die Luft war raus. Ein Ballverlust von Finn König kam als Boomerang zurück und Mert Okar vollendete freistehend zum 0:5. Torhüter Duha Dogan leitete mit seinem Fehlpass den letzten Gästetreffer ein. Nutznießer war wieder Giles Sanchez, der nach einem Querpass nur noch einschieben musste.