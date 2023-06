Einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Schaden hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen im Balinger Stadtteil Ostdorf verursacht: Er fuhr zu schnell in einen Kreisverkehr.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der 24-Jährige am Sonntag gegen 6.30 Uhr mit einem VW-Bus auf der L 365 von Balingen herkommend unterwegs. Am Ortseingang von Ostdorf fuhr er wohl zu schnell in den dortigen Kreisverkehr ein und geriet mit dem linken Vorderrad auf dessen Begrenzungssteine. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle, kam nach rechts von der Straße ab und stieß mit drei Fahrzeugen zusammen, die auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren.

Fahrer augenscheinlich nur leicht verletzt

Der 24-Jährige wurde dem Anschein nach nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, heißt es im Polizeibericht. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 50.000 Euro.