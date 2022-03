2 Die Zahl der Teilnehmer am "Montagsspaziergang" ist deutlich gesunken. Auf 150 bis 250 wird sie von der örtlichen Polizei geschätzt. Foto: Fritsch

Die Zahl der montäglichen "Spaziergänger" in Nagold ist erneut gesunken. Die Bewegung scheint wie andernorts auch, an Schwung zu verlieren.















Nagold - Es war eher ein kleiner Haufen, der sich am Montagabend zum Corona-Spaziergang in der Nagolder Innenstadt traf. "Vielleicht 150 Personen", schätzt Nagolds Revierleiter Klaus Armbruster. "In der Spitze maximal 250." Polizei und Ordnungsamt konnten die aber nicht vors Haus locken.

"Wir haben uns zurückgezogen und das Geschehen von außen beobachtet", erläutert Nagolds Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus am Tag danach. Wobei das eigentlich meint: Seine Leute in Bereitschaft blieben während der Kundgebung draußen lieber drinnen im warmen Rathaus. Grundsätzlich sei es zwar nach wie vor nicht gut, dass solche "unangemeldeten Versammlungen" in der Stadt stattfänden. Aber die Allgemeinverfügung der Stadt unter anderem zur Maskenpflicht bei den Corona-Spaziergängen sei bereits Ende Februar ausgelaufen, aktuell gelte für solche Kundgebungen noch die allgemeine Maskenpflicht aus der Corona-Verfügung des Landes. Aber auch die hat ein Verfallsdatum und läuft offiziell am 19. März aus. Was danach an möglichen Folgeregelungen noch kommen könnte, sei komplett offen. Was aus Sicht von Achim Gräschus auch bedeutet: Viele Gründe, gegen die die Corona-Spaziergänger mutmaßlich auch in Nagold mit ihren stillen Aufmärschen zu protestieren versuchen, sind längst weggefallen. Die geforderten Lockerungen bei den Corona-Auflagen längst da.

"Irgendwie unheimlich"

Allerdings sei das "das eigentlich irgendwie Unheimliche", so Nagolds oberster Polizist Klaus Armbruster: Wofür oder wogegen die Corona-Spaziergänger hier eigentlich protestieren, wisse man nicht. Keine Transparente, keine Parolen. "Gegen die Maskenpflicht" - ja, das sei sehr deutlich. Aber da gelte ja mittlerweile wieder nur noch die "bedingte Maskenpflicht", wenn Abstände unter eineinhalb Metern nicht eingehalten werden könnten. Die Beobachtung der Polizei beim jüngsten Corona-Spaziergang: "Die haben große Abstände von vier bis fünf Metern gehalten", dafür natürlich keine Masken aufgesetzt. Aber das sei so auch nicht nötig gewesen.

Nur in Bereitschaft

Allerdings: Tatsächlich war auch die Polizei am Montag zwar mit zehn Beamten im Revier in Bereitschaft, aber auch die Beamten hier ließen sich nur sehr vereinzelt als Beobachter auf den Straßen der Innenstadt sehen. Im Prinzip gab es diesmal keine Polizei-Präsenz mehr in Nagold beim Montags-Spaziergang. Wobei es sich an diesem Abend als Vorteil erweisen sollte, dass die Marktstraße – und damit die Innenstadt auch insgesamt – sowieso komplett für den Verkehr gesperrt war, weil die Stadt im Moment dort den Blumenswing aufbaut. "So mussten wir auch keine Polizeikräfte für die Verkehrsregelung nach draußen schicken."

Revierleiter Armbrusters Eindruck zur Zukunft der Montags-Spaziergänge in Nagold: "Ich hab das Gefühl das läuft sich tot!" Dabei spiele wohl auch eine Rolle, dass es im Februar bei einer der Versammlungen "zu einem Hitlergruß" kam: Damals hatte die Polizei noch mit zwei Mannschafts-Zügen offensiv die Kommunikation mit den Spaziergängern gesucht. Insgesamt wurden an dem Abend rund 40 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung und andere Rechtsgüter ermittelt und geahndet. Wovon, so vermutet Armbruster heute, wohl auch eine Signalwirkung an viele Nagolder Spaziergänger ausging, mit wem sie da eigentlich durch die Innenstadt unterwegs waren. Und mit welchen ideologischen Gedankengut sie sich dabei gemein machten.

Beobachten und begleiten

Aber – auch am kommenden Montag wird die Nagolder Polizei "wieder in Bereitschaft und präsent" sein, um die tatsächliche weitere Entwicklung um die Montags-Spaziergänge in der Stadt zu beobachten und zu begleiten. Allerdings, auch das eine Erfahrung von Armbruster und seinen Kollegen: "Der Schutz der Dunkelheit fällt bei diesen Kundgebungen zunehmend weg" - die Tage und vor allem die Abende werden länger, bieten so mutmaßlich weniger diskreten Schutz und Anonymität bei den Protestzügen. "Auch das ist wohl ein Aspekt bei den rückläufigen Teilnehmerzahlen der Spaziergänge."