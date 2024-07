1 Die Schüler der Klasse 7b freuen sich mit den Zeugnissen in der Hand auf die Ferien. Foto: Dennis Scheu

Deutenberg-Gymnasiasten erhalten Lob und Preis für gute Leistungen.









Link kopiert



Mit Vorfreude und den oft doch guten Zeugnissen in der Schultasche ging es nun für die Kinder und Jugendlichen des Schwenninger Gymnasiums am Deutenberg in die Sommerferien. Einige hatten dabei noch etwas Besonderes im Ranzen: Sie hatten für ihre Leistungen im vergangenen Schuljahr einen Preis oder ein Lob erhalten.