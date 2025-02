Die Narrenkapelle Lombaseggel Musig feierte ausgiebig ihren 30. Geburtstag. Einen Tag später war beim Zunftball wieder volles Haus angesagt.

Mit einer großen Geburtstagsparty startete am Freitag das lange Fasnetswochenende in Dettingen. Nach der Begrüßung der zahlreichen Geburtstagsgäste durch Zunftmeister Marco Kläger ging es Schlag auf Schlag, und zwar abwechselnd in der Scheuer oder im Barzelt vor der Scheuer.

Lesen Sie auch

Durch beide Abende moderierte souverän Markus Beuter. Am Freitag war natürlich viel Musik angesagt, so sorgten die Shitbulls aus Wiesenstetten im Barzelt dafür, dass die Stimmung zum ersten Mal hochkochte. Die Lumpenkapelle aus Unterjesingen heizte danach in der Scheuer kräftig ein, bevor die Narrenzunft aus Unterschwandorf ihren Maskentanz aufführte.

Parade der Guggenkapellen

Nach einer Tanzrunde kamen die Tuders aus Salzstetten auf die Bühne. Auch sie durften ohne Zugabe nicht runter. Danach ging es mit den Kandldabbern aus Betra im Barzelt weiter, und die Baizengrageler aus Börstingen waren in der Scheuer zu bestaunen. Bevor das Geburtskind mit seinem Tambour Frank Bossenmaier die Bühne betrat, gaben die Flegga Zoddler im Barzelt so richtig Gas. Dann war es so weit, die Hausherren sorgten dafür, dass die Scheuer fast abhob. Mit den neuen Musikstücken „Major Tom (Völlig losgelöst)“, „Schön ist es auf der Welt zu sein“, „1000 Träume“ und „Partyplanet“ (Fäaschtbänkler) traf die Narrenkapelle bei ihrem Publikum voll ins Schwarze.

Prinzenpaar stellt sich vor

Danach war eine lange Partynacht angesagt. Am Samstag ging es in der Scheuer mit dem Zunftball weiter. Nach dem Einmarsch der Zunft zeigten die Schneckengraber und die Garde ihren Tanz. Für eine volle Tanzfläche zwischen den Programmpunkten war die Band „Edel Tattoo“ verantwortlich. Dann war es so weit: Das neue Prinzenpaar betrat den Saal. Prinzessin Carmen und Prinz Tobias (Steinke) von Muri begrüßten die Narrenschar, und das Rätselraten hatte ein Ende. Die Teeniegarde hatte dieses Mal Harry Potter als Showtanz-Thema dabei.

Mit einem Liebesgedicht an das schöne Dettingen erinnerte Steffen Günthner an die vergangenen Jahrzehnte im Dorf. Die Village People mit dem Song „YMCA“ waren auch zu Gast, und als Neuling auf der Narrenbühne machte der Ortschaftsrat eine gute Figur – eine Zugabe war selbstverständlich drin.

Showtanz mit Glamour

Die Lombaseggel Musig bereicherte mit ihrer Sketcheinlage das Programm. Nach einer weiteren Tanzrunde erklärten die Linsenbühlhexen ihre wahre Entstehungsgeschichte. Weiter ging es mit dem Showtanz der Garde mit dem Thema „The Golden Twenties“. Die jungen Damen duften natürlich ohne Zugabe nicht von der Bühne.

Lustiges Männerballett

Dann gaben die Lombaseggel im Anschluss so richtig Gas. Mit ihrem Sound sorgten sie dafür, dass die Gäste auf den Bänken standen und kräftig mitmachten. Zum Programmabschluss folgte dann das von den Damen heiß erwartete Männerballett. Die Jungs waren als Super Mario wirklich „zum schießen“, und als Prinzessin Peach stach Dominik Gröer besonders heraus. Danach war noch lange nicht Schluss, und so wurde noch kräftig getanzt und gefeiert bis tief in die Nacht hinein.