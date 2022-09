5 Partystimmung kam vor der Bühne auf, als die Band Ambience spielte. Foto: Henger

Die Dettinger können halt feiern. Der Platz vor der Schlossscheuer wurde beim Dorffest zur Partymeile umfunktioniert.















Horb-Dettingen - Mit zwei gezielten Schlägen zapfte Vize-Ortsvorsteher Markus Beuter zum Festbeginn das Bierfass an. Zur Seite standen ihm Ortsvorsteherin Andrea Haigis, Gebietsverkaufsleiter Hartmut Haller von Alpirsbacher Klosterbräu und die Vereinsvorstände. Die Musikkapelle unter der Leitung von Volker Wälde spielte dazu auf. Von der Vereinsgemeinschaft begrüßte Fischer-Chef Thomas Breier die Gäste. Haigis war mächtig stolz, Ortsvorsteherin von so einem Dorf zu sein.

Interessante Musik von regionalen Musikern

Nach der Musikkapelle betrat die Band Desert Reception mit dem Dettinger Joshua Astrogano die Bühne. Cool war, dass Jörg Bossenmaier von der Band Black Leaf Draft als Sänger spontan aushalf. Joshua hatte an diesem Abend eine weitere Überraschung im Gepäck. Er selber spielt auch in der Dettinger Musikkapelle, und so hat er seine Blechmusikkameraden Hans Burt, Claus Hofer, Louis Sikeler (alle Posaune) und Patrick Burt (Saxofon) sowie den Fischinger Frank Bossenmaier (Posaune) animiert, beim Auftritt der Band mitzuspielen. Bei den zwei Pink-Floyd-Songs "Comfortably Numb", "Money" und dem Song "Sweet Emotion" von Aerosmith waren die zahlreichen Gäste begeistert, wie Blasinstrumente mit Bass- und E-Gitarre harmonieren. Dieses Projekt hatte gerade mal sechs Wochen Vorlaufzeit zum Proben, verriet Joshua uns. "Coole Aktion", war von allen Seiten zu hören.

Fünf Stunden Musikparty

Bevor die Nagolder Band Ambience startete, stimmte die Narrenkapelle Lombaseggel Musig vor dem Bierstand der Fischer die Festbesucher auf eine sehr lange Partynacht ein. Die ersten Gäste hielt es dabei nicht mehr auf den Bänken; sie tanzten auf der Straße. Dann war es soweit, die Hauptband Ambience betrat mit Rouven Lohrer (Gesang), Christian Ott (E-Gitarre, Gesang) Adrian Kunkel (Schlagzeug), Joachim Schäfer (Saxofon, Keyboard) und Andre Wehrstein (Bass, Gesang) die Festbühne. Die Band verstand es von Anfang an, alle abzuholen. So hörte das Publikum an den verschiedenen Ständen zu, andere wippten mit, und viele rockten und tanzten vor der Bühne. Titel wie "This Love" von Maroons5, "Sex on Fire" (Kings of Leon) und der Schluss-Song "Englishman in New York" (Sting) begeisterten die Zuhörer, und nach fünf Stunden ging eine lange Partynacht leider zu Ende.

Pancake-Rennen mit Spannung erwartet

Am Sonntag zum Frühschoppen legte die Formation Alpenchili los. Sie unterhielten die Festgäste den ganzen Tag über. Zum Mittagstisch waren die Tische und Bänke der Vereine wieder gut besucht. Im Schlossgarten gab es für die Kinder verschiedene Spielstationen vom TC Dettingen und TSV Dettingen. Gespannt waren alle auf das 4. Dettinger Pancake-Rennen, das dieses Mal im Schlossgarten stattfand. Die Moderation übernahm Frercks Hartwig. Acht Teams gingen an den Start. Ein Team bestand aus vier Teilnehmern, die jeweils den Parcours mit einer Hin- und Rückrunde durchlaufen mussten und dabei vier Mal den Pfannkuchen in der Pfanne wenden mussten. Eine spaßige Veranstaltung, und am Ende gewann im K.O.-System die Mannschaft des TSV. Den Fairpreis gewann die Mannschaft "Adler and Friends", und das beste Outfit hatten die Vorjahressieger "Pascal und seine verrückten Hühner".

Der Schulförderverein verkaufte Eis, und der Kirchenbauförderverein lud zu Kaffee und Kuchen ein. Im Seniorenstüble im Schloss konnte man die Dettinger Schulgeschichte bestaunen. Erbsen klopfen war für die Kinder beim Albverein angesagt, und bei den Bezirksimkern gab es leckeren Honig und Honigwein zum probieren. Die Besucher konnten im Schaukasten die Bienenkönigin suchen. Gegen Abend endete ein wirklich gelungenes Dorffest, bei dem alle auf ihre Kosten kamen. Fazit die Dettinger können halt feiern.