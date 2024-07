1 Dettensees neuer Ortschaftsrat, von links: Frank Bernhardt, Marian Kreidler, Axel Hoffmann, Silke Traub, Ortsvorsteher Tobias Hellstern, Markus Hübl und Simon Kreidler. Foto: Baiker

Die „Wilde Wahl“ in Dettensee hat ein gutes Ende gefunden. Das Dorf hat wieder einen Ortschaftsrat, und Tobias Hellstern bleibt Ortsvorsteher.









Dettensees Ortschaftsrat traf sich am Montagabend zur konstituierenden Sitzung im Rathaus. Nach den Kommunalwahlen im Juni – in Dettensee bekannt geworden als „Wilde Wahlen“ – musste in der konstituierenden Sitzung eine Lösung gefunden werden, wie es jetzt weitergeht.