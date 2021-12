1 Die Detonationen auf dem Truppenübungsplatz Heuberg sind bis nach Ebingen hörbar. Foto: Hoffmann

In den sozialen Medien wie auch unter den Gemeinderäten wird sich über die Zahl der Detonationen, deren Lärm vom Sprengplatz auf dem Truppenübungsplatz in Ebingen wahrgenommen werden, beschwert. Der Kommandant des Truppenübungsplatzes Heuberg bezieht Stellung.















Albstadt – Susanne Feil, Stadträtin der Grünen, hat am Donnerstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss moniert, dass die Zahl der Detonationen, deren Lärm vom Sprengplatz auf dem Truppenübungsplatz ins Ebinger Stadtgebiet dringe, in jüngster Zeit deutlich zugenommen habe – und lauter seien sie auch. Ralf Keppler von der CDU merkte dazu an, dass gelegentlich bis spät in den Abend gesprengt werde und dass auch die Bundeswehr gehalten sei, das Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Udo Hollauer, der Erste Bürgermeister, versprach, in diesem Sinne an die Kommandantur des Truppenübungsplatzes zu schreiben.

Gesprengt wird nur tagsüber

Dass dieses Schreiben viel bewirkt, erscheint fraglich. Oberstleutnant Udo Eckbrett, der Kommandant des Truppenübungsplatzes Heuberg, erklärte am Freitag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, dass der Detonationslärm keineswegs nur von der Kampfmittelbeseitigung auf dem Sprengplatz herrühre – und der nächtliche schon gleich gar nicht: Gesprengt werde nur bei Tageslicht. Wenn in den vergangenen Wochen nach Einbruch der Dunkelheit Explosionen zu hören waren, dann gingen diese auf militärische Übungen zurück, bei denen Mörsergranaten eingesetzt wurden – die würden erst abgefeuert und explodierten dann. Der Einsatz dieser Sprenggranaten gehöre zum regulären Übungsbetrieb, auf den die Kommandantur wohlgemerkt keinen Einfluss habe: Wer wann auf dem Truppenübungsplatz über, das werde auf übergeordneter Ebene und auf zwei Jahre im voraus festgelegt; der Kommandantur komme dabei lediglich die Rolle des Dienstleisters zu.

Vorgaben in Sachen Lautstärke und Zeitraum

Dass in jüngster Zeit mehr und lauter geübt worden sei als ehedem, bestreitet Eckbrett. Es gebe Vorgaben in puncto Lautstärke, deren Einhaltung von der öffentlich-rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr in Stuttgart überprüft werde, und es gebe zeitliche Vorgabe, an denen sich seit Jahrzehnten nichts geändert habe. Diese beträfen auch das Nachtschießen, das zweimal in der Woche stattfinde, im Hochsommer von 20 bis 24 Uhr, in den Übergangsjahreszeiten von 19 bis 23 Uhr und im Winter von 18 bis 22 Uhr.

Wahrnehmung ist wetterabhängig

Zum Thema Lautstärke merkt Eckbrett an, dass deren Wahrnehmung stark wetterabhängig sei: Bei Inversionswetterlagen reflektiere der Wolkendeckel über dem Ebinger Talgrund die Schallwellen und verstärke den Lärm; bei schönem Wetter könne der Schall nach oben entweichen. Der subjektive Eindruck werde dadurch natürlich beeinflusst; er entspreche aber nicht unbedingt den objektiven Tatsachen