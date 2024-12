Details zum Brand in Freudenstadt: Zu verwinkelt: Feuerwehr kann Drehleiter nicht einsetzen

1 Über Steckleitern geht die Feuerwehr die Brandbekämpfung an. Foto: Feuerwehr

Beim Bekämpfen des Brandes an Heiligabend in der Gottlieb-Daimler-Straße in Freudenstadt muss sich die Feuerwehr mit Steckleitern behelfen. Die Löscharbeiten ziehen sich über mehrere Stunden.









Link kopiert



Wer am ersten Weihnachtsfeiertag durch die verkehrsberuhigte Gottlieb-Daimler-Straße in Freudenstadt rollt oder geht, muss schon genau hinschauen, um zu erahnen, was sich am Vorabend dort zugetragen hat. Auch der leichte Brandgeruch, der noch in der Luft hängt, ist erst zu bemerken, wenn man in eine Einfahrt abbiegt. In der Nacht zuvor war dies noch ganz anders.