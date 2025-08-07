Details zu Jettinger Unfall: Radfahrer hat offenbar Auto übersehen
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Heidepriem

Die Polizei hat jetzt Details zu dem Unfall mit einem schwerverletzen Radfahrer am Mittwochmittag in Jettingen veröffentlicht.

Der genaue Hergang und die weiteren Umstände waren am Mittwoch zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Bekannt ist inzwischen, dass es sich bei dem Radfahrer um einen 72-jährigen Mann handelt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf der Nagolder Straße (Landesstraße 1362) bei Jettingen. Der 72-Jährige war von der Straße „Lehleshau“ kommend zunächst auf einem Radweg parallel zur Nagolder Straße unterwegs. Er wollte die Nagolder Straße im Bereich einer Querungshilfe überqueren, um auf dem auf der gegenüberliegenden Seite weiter verlaufenden Radweg in Richtung Oberjettingen zu fahren.

 

49-jähriger Autofahrer beteiligt

Hierbei übersah er laut Polizei mutmaßlich ein von einem 49-Jährigen gesteuertes Auto, das auf der Nagolder Straße ebenfalls in Richtung Oberjettingen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision erlitt der Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Nagolder Straße in Richtung Oberjettingen bis etwa 14 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

 