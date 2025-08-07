Details zu Jettinger Unfall: Radfahrer hat offenbar Auto übersehen

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Heidepriem Die Polizei hat jetzt Details zu dem Unfall mit einem schwerverletzen Radfahrer am Mittwochmittag in Jettingen veröffentlicht.







Der genaue Hergang und die weiteren Umstände waren am Mittwoch zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Bekannt ist inzwischen, dass es sich bei dem Radfahrer um einen 72-jährigen Mann handelt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf der Nagolder Straße (Landesstraße 1362) bei Jettingen. Der 72-Jährige war von der Straße „Lehleshau“ kommend zunächst auf einem Radweg parallel zur Nagolder Straße unterwegs. Er wollte die Nagolder Straße im Bereich einer Querungshilfe überqueren, um auf dem auf der gegenüberliegenden Seite weiter verlaufenden Radweg in Richtung Oberjettingen zu fahren.