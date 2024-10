Details zu Ettenheimer Messerattacke: Jugendlicher brach blutend auf dem Schulflur zusammen

1 Der schwer verletzte Schüler wurde mit einem Hubschrauber ins eine Klinik geflogen. Foto: Ullrich

Nach der Messerattacke am August-Ruf-Bildungszentrum sitzt der Schock in Ettenheim tief. Aus dem Umfeld der Schule hat unsere Redaktion Details zum Tathergang und zur Tatwaffe erfahren.









Schüler und Lehrkräfte wurden jäh aus dem Unterrichtsalltag gerissen: Am Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrum attackierte ein Jugendlicher einen Mitschüler am Dienstagvormittag mit einem Messer. Es sind „schwere Verletzungen“, erklärte Polizeisprecher Volker Olbrisch auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Rettungshubschrauber flog den Schüler in eine Klinik.