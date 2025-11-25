Details bleiben geheim: Wie sich der Ortenaukreis auf den Katastrophenfall vorbereiten will

Im Katastrophenfall spielt der Kreis eine wichtige Rolle. Ein neues Konzept soll Strukturen und Zuständigkeiten regeln – und das offenbar nicht nur bei Naturereignissen.
In der Vorlage, mit der sich der Umwelt- und Technikausschuss des Kreistags am Dienstag befasste, kommen die Worte Krieg oder Angriff nicht vor. Enthalten sind neben „Bränden“ oder „Unfällen“ allerdings Formulierungen wie „neue Gefährdungen im Bereich der kritischen Infrastrukturen und digitalen Systeme“ oder „angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage“.