Details bleiben geheim: Wie sich der Ortenaukreis auf den Katastrophenfall vorbereiten will

Im Katastrophenfall spielt der Kreis eine wichtige Rolle. Ein neues Konzept soll Strukturen und Zuständigkeiten regeln – und das offenbar nicht nur bei Naturereignissen.

In der Vorlage, mit der sich der Umwelt- und Technikausschuss des Kreistags am Dienstag befasste, kommen die Worte Krieg oder Angriff nicht vor. Enthalten sind neben „Bränden“ oder „Unfällen“ allerdings Formulierungen wie „neue Gefährdungen im Bereich der kritischen Infrastrukturen und digitalen Systeme“ oder „angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage“.

Redebeiträge legten auch nahe, dass einer der Treiber hinter der Überarbeitung des „Einsatzführungskonzepts zur Bewältigung für Krisen- und Katastrophenlagen“ durchaus die Sorge vor möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen ist.

Stefanie Dörfler, Leiterin des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, warb um „Rückenwind“ für die weitere Ermittlung der aus dem überarbeiteten Einsatzführungskonzept „resultierenden Maßnahmen und Mittelbedarfe“. In der Sitzungsvorlage ist von „Beschaffungen von Infrastrukturen“ und „Schulung aller Einsatzkräfte“ die Rede. Schlussendlich geht es dabei auch um zusätzliches Geld für Zivil- und Katastrophenschutz, das gegebenenfalls in die Planung des Doppelhaushalts 2026/27 aufgenommen werden müsste.

Neues Konzept fällt unter die Geheimhaltung

Das Konzept selbst ist auf Basis der bisherigen Planungen für Katastrophenfälle und einer „umfassenden Risikoanalyse für den Ortenaukreis“ entstanden. Kurioserweise lag das Papier den Kreisräten am Dienstag nicht vor. „Es ist ein Bereich, wo man hohe Sicherheitsmaßstäbe anlegen muss“, erläuterte Dörfler. Das Konzept enthalte detaillierte Darstellungen zu Führungsstrukturen, Kommunikationswegen, Einsatzabläufen und Ressourcen, „deren Bekanntwerden die Einsatzfähigkeit und Sicherheit des Landkreises im Katastrophenfall beeinträchtigen könnte“.

Das Dokument werde nur den unmittelbar beteiligten Behörden und Organisationen zur Verfügung gestellt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Darum herrscht zunächst offenbar auch gegenüber den Kreisräten Geheimhaltung. Diese mussten damit am Dienstag quasi blind abstimmen, gaben die gewünschte Unterstützung für die weiteren Planungen jedoch einstimmig.

Kreisräte geben grünes Licht für weitere Planungen

„Sie kriegen vollen Rückenwind von uns“, betonte etwa CDU-Ausschusssprecher Stefan Hattenbach. Es gehe nicht um Panikmache, sondern um ein strukturiertes Vorgehen im Katastrophenfall. „Es muss ja nicht nur ein Angriffskrieg, es kann auch ein Cyberangriff oder eine Umweltkatastrophe sein“, so Kappelrodecks Rathauschef.

Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber (Freie Wähler) wünschte sich die klare Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Kreis und Kommunen. SPD-Fraktionschef Kai-Achim Klare gab zu bedenken, dass die Leistungsfähigkeit für „die Aufstellung immer neuer Konzeptionen und Übernahme von Aufgaben“ bei den Kommunen mittlerweile sehr begrenzt sei. „Wenn die Bedrohungslage so groß ist, müssen Bund und Land den Städten und Gemeinden Handlungsspielraum erhalten.“ Andere Verwaltungsaufgaben müssten dann auch liegen bleiben dürfen. „Wenn alles Priorität hat, hat nichts Priorität“, meldete sich Weber nochmals zu Wort.

Grüne regen Blick über die Grenze an

Grüne-Kreisrätin Ann-Margret Amui-Vedel regte an, auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einzubeziehen. Zudem wünschte sich ihre Fraktion eine Präsentation zum Konzept. Ähnliche argumentierte Martin Aßmuth für die FDP: „Auch unsere Erwartung wäre gewesen, ergänzende Infos über eine Präsentation zu bekommen.“ Er betonte, ähnlich wie Weber, die nötige „Trennschärfe im Schadensfall – wer hat wann den Hut auf?“.

Dörfler versprach, das in die Umsetzung gebrachte Konzept den Kreisräten dann auch vorzustellen. „So viel Transparenz ist wichtig“, erklärte die Amtsleiterin. Der Beschluss des Ausschusses sei „ein deutliches Signal für die Sicherheit und Resilienz“ des Kreises. Landrat Thorsten Erny hatte gegenüber den Kreisräten bereits eingangs betont: „Das wird ein Schwerpunkt der nächsten Jahre sein müssen. Das darf ich Ihnen heute schon zurufen.“

Der Führungsstab

Der Führungsstab ist die zentrale Koordinierungs- und Einsatzleitung des Landkreises für außergewöhnliche Schadenslagen. Er kommt immer dann zum Einsatz, wenn Ereignisse wie Naturkatastrophen oder größere Schadensereignisse nicht mehr von den regulären Diensten allein bewältigt werden können. Um die Stärke des Führungsstabes weiter auszubauen, werden neue ehrenamtliche Mitglieder gesucht. Bewerbungen sind auf der Seite des Landratsamts auf ortenaukreis.de möglich.