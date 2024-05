1 So soll das Klinikgebäude laut den Plänen des Aachener Architektenbüros Gmp aussehen. Foto: gmp international

Der detaillierte Entwurf für den Neubau des Krankenhauses ist am Mittwoch in der Lahrer Mehrzweckhalle vorgestellt worden.









Bisher war von dem Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs nur eine Grafik mit einer Gesamtansicht des geplanten Klinikareals veröffentlicht worden. Am Mittwochabend warteten die Planer nun noch mit fotorealistischen Visualisierungen aus mehreren Perspektiven, Gebäudegrundrissen und -querschnitten sowie einem Modell auf. All das war hinten in der Mehrzweckhalle ausgestellt. Die rund 270 Besucher sahen sich dort zunächst interessiert um, diskutierten teils bereits angeregt und nahmen dann vorn vor einer Großleinwand Platz, um in einer Power-Point-Präsentation mehr zu erfahren.