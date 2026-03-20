Designer präsentieren ihre Arbeit: So war die Eröffnung der Designmesse Blickfang Basel

Innovative Materialien, nachhaltige Konzepte und kreative Fertigungsprozesse prägen die aktuelle Designszene, die sich an der Blickfang Basel präsentiert.
Schicht für Schicht wächst die Struktur allmählich in die Höhe: Ein 3D-Drucker verrichtet seine Arbeit und spuckt eine farbige Masse aus Zuckerrohr und Maisstärke aus, die wenig später die Gestalt einer Hängeleuchte annimmt. Die Form ist zeitlos und erinnert den Betrachter an Designs vergangener Jahrzehnte. Der Ort: die Eventhalle der Messe Basel, in der vom 20. bis 22. März die Blickfang Designmesse stattfindet. Ästheten und Designverliebte können an der als Concepstore gestalteten Schau voll auf ihre Kosten kommen. Rund 110 kuratierte Labels aus der Schweiz und ganz Europa sind auf der Messe vertreten – viele zum ersten Mal.