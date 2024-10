Der Metallbaumeister aus Königsfeld im Schwarzwald hat das Stück in der Kunst- und Bauschlosserei Rolf Rottler selbst entworfen und gebaut. Als Preisträger des begehrten „Best of Design-Awards“ des Magazins Schöner Wohnen steht der 38-Jährige nun neben namhaften großen Herstellern wie Keuco, Blomus, Stoov und Stelton.

Ein Regal für Alles

„Das ist eine fantastische Anerkennung für unser Engagement im Bereich herausragendes Design“, sagt Rottler. Für den Wettbewerb hat er eine Garderobe mit Magnetwand und Ablageflächen entworfen. In dem stufenförmigen Regal lassen sich Schuhe verstauen und in Szene setzen. Taschen und Jacken finden an den herabhängenden Stangen mit den kleinen runden Haken ihren Platz.

Echte Handwerkskunst

Die Konstruktion ist am Stück verschweißt und für lange Haltbarkeit pulverbeschichtet. In der Schlosserei Rottler entstehen Produkte wie Treppen, Toren, Balkongeländern, Zäunen und Gartenkunst. Aber auch individuelle Möbel und Lofttüren gehören zum Programm. „Bei uns gibt es nichts von der Stange.

Alle Arbeiten bauen wir nach den Wünschen der Kunden“, sagt Rottler. Seine ersten Lofttüren – eine Kombination aus Stahl und Glas – stießen bei den Kunden auf großen Anklang. Die selbst entworfenen Regale, Tische, Gartenbänke und Beistelltische in leuchtenden Farben und klarem Design ziehen in Garten und Wohnzimmer jeden Blick auf sich.

„Ritterschlag“ für Königsfelder

Als Dauerleihgabe stehen einige der handgefertigten Werke in der Königsfelder Kunstgalerie „K3“. Dass Schöner Wohnen auch kleinen Betrieben die Möglichkeit gibt, sich für den Design-Preis zu bewerben, weiß Florian Rottler zu schätzen. „Das spornt an, neben den Großen zu stehen“, gibt er zu. Seit er den Award gewonnen hat, darf er nicht nur das „Best of Design-Siegel“ nutzen, sondern ist auch auf der Website von „Schöner Wohnen“ gelistet.

„Das ist ein Ritterschlag“, freut er sich. Groß herausgekommen ist die Schlosserei bereits vor einigen Jahren, als sie am Testturm für Fahrstühle in Rottweil mitgebaut hat. „Wir waren ganz unten, aber auch in 246 Metern Höhe auf der Kanzel und haben Schlosserarbeiten ausgeführt“, erzählt Florian Rottler stolz. Mehr Informationen zum Award unter https://schoener-wohnen-bod.com/ Die Schlosserei Rottler unter www.kunstschmiede-rottler.de