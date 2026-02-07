Derzeit im Bauhof eingelagert: So ist der Stand bei den Schwanauer Blumenkübel

Während die Blumenkübel im Bauhof lagern, wartet Schwanau auf Ergebnisse der Verkehrsschau und eine politische Entscheidung, wie es weitergeht.
Eines Morgens im Oktober waren sie plötzlich weg: Die Blumenkübel von Allmannsweier, die in den Wochen danach bundesweite Berühmtheit erfahren sollten. Ursprünglich von der Gemeinde zur Verkehrsberuhigung im Herrenweg, in dem Tempo 30 gilt, aufgestellt, ließ Unternehmer Martin Herrenknecht die Kübel entfernen. Einige davon standen zwischenzeitlich auf dem Herrenknecht-Firmengelände.