Im Fischbacher Ortschaftsrat erkundigte sich aus den Reihen der Zuhörer Angelika Müller nach dem Stand der Dinge mit Blick auf die seit Dezember geschlossene Apotheke in Niedereschach.

Als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Fischbach weiß Müller, wie sehr gerade viele ältere Menschen die Apotheke in Niederschach vermissen.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder eine Apotheke in Niedereschach haben werden“, so Bürgermeister Martin Ragg in seiner Antwort, ohne sich zeitlich festzulegen und fügte hinzu: „Ich hoffe in den nächsten Wochen“.

Mit der Sache intensiv befasst

Wolfgang Müller als Leiter der Existenz-Gründungs-Offensive Neckar-Eschach (EGON) sei mit der Sache intensiv befasst. Aktuell gelte es auszuloten, ob die Apotheke mit einem neuen Betreiber doch noch am bisherigen Standort in der Steigstraße oder einem alternativ vorhanden neuen Standort wieder in Betrieb geht.