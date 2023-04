1 Derya Türk-Nachbaur ist mit Postzusteller Uwe Hermanutz auf Tour in Weilersbach. Foto: Marc Eich

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur hat den Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Villingen-Schwenningen besucht. Hier trifft sie sich nicht nur zur Gesprächen mit der Verantwortlichen, sondern packt auch mit an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Nein, so ist das nicht richtig.“ Postzusteller Uwe Hermanutz steht am Briefkasten eines Wohnhauses in Weilersbach und versetzt dem Brief, der am Schlitz hängt, noch einen kleinen Schubser. Die Zustellung soll im Kasten landen, sicher ist sicher.

Diese kleine Lektion erklärt er seiner Begleiterin. Sie ist in den gelb-schwarzen Post-Dress geschlüpft – obwohl sie sonst eigentlich eher die roten Farben bevorzugt. Denn bei der Begleiterin von Uwe Hermanutz handelt es sich an diesem Tag um die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur.

Sie besucht den Post-Zustellstützpunkt „Auf Herdenen“, erhält dabei nicht nur Einblick in die Arbeiten, bevor es zu den jeweiligen Adressaten geht, sondern ist eben auch beim Zustellen hautnah dabei. Und die 50-Jährige darf erleben, wie viel Wertschätzung Hermanutz in seinem Bezirk erfährt.

Abgeordnete spürt Herausforderungen

Diesen betreut er bereits seit 34 Jahren, seit 45 Jahren ist er fester Bestandteil der Deutschen Post. Klar, dass man ihn hier in Weilersbach kennt. „Er ist einer der Besten“, heißt es bei Matthias Gauss im Schuhhaus Groma. Nicht unweit davon auf einem Hof winkt er der Hausherrin schon von weitem freundlich entgegen, man kennt sich – auch wenn nicht immer Zeit für ein Plausch ist.

Denn ganze 90 Pakete muss Hermanutz an diesem Tag neben den Briefzustellungen zu den Kunden bringen. Türk-Nachbaur bekommt direkt zu spüren, dass es sich dabei um einen bewegungsintensiven Job handelt – voller Elan springt sie aus dem Fahrzeug, flitzt zu den Briefkästen.

Gespräche mit Verantwortlichen vor Ort

Nur Zuschauen kommt für die SPD-Abgeordnete scheinbar nicht in Frage. Und genau deshalb betont sie im Nachgang auch, wie beeindruckend es sei, dass täglich sieben Millionen Pakete und ein Vielfaches an Briefsendungen an ihren Bestimmungsort gelangen. „Für die Empfänger ist das eine Selbstverständlichkeit, doch für die Post ist es eine große logistische Aufgabe und für die Zusteller manchmal richtig anstrengend ein richtiger Knochenjob. Inzwischen wird alles versendet. Von großen, schweren Paketen Hundefutter bis zu Autoreifen ist alles dabei. Den Zustellern gebührt ein großer Dank“, so Türk-Nachbaur.

Trafen sich zu Gesprächen am Zustellstützpunkt: Fabian Morys (Zustellstützpunktsleiter VS, von links), Sascha Pamer (Abteilungsleiter „Auslieferung Brief“), Markus Walker (Betriebsratsvorsitzender), Stephan Kirschke (Niederlassungsleiter Deutsche Post Niederlassung Betrieb Reutlingen), Derya Türk-Nachbaur und Zusteller Uwe Hermanutz Foto: Marc Eich

Selbstverständlich stattet sie der Post in der Doppelstadt nicht nur einen Besuch ab, um sich mal die Post-Jacke überzustreifen. Es geht auch um Inhaltliches. So führt sie im Rahmen ihres Besuchs Gespräche mit Mitarbeitern, dem Management und Vertretern des Betriebsrats.

Klimaziele und soziale Gerechtigkeit

Die Themen unter anderem: Klimaziele und soziale Gerechtigkeit. Was die Elektromobilität betrifft, so muss sich der Zustellstützpunkt keinesfalls verstecken. Mit dem Neubau im Gewerbegebiet „Auf Herdenen“ wurde eine umfassende Ladeinfrastruktur geschaffen, mehr als die Hälfte der Fahrzeuge von Deutsche Post und DHL-Group in VS sind schon auf E-Mobilität mit Strom aus eigener Produktion umgestellt worden.

Bei der Post wehrt man sich auch gegen die Vorurteile der schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche. Stephan Kirschke, Niederlassungsleiter Deutsche Post, Betrieb Reutlingen, erklärt: „Mit dem neuen Tarifabschluss müssen wir uns nicht verstecken.“ Die Abgeordnete spricht sich aus der sozialen Verantwortung ihrer Partei dafür aus, dass „soziale Gerechtigkeit innerhalb der Branche mit fairen Arbeitsbedingungen und Löhnen“ entstehen müssten.

Zustellstützpunkt Auf Herdenen

Mitarbeiter

70 Vollzeit, zwölf Teilzeit – gesamt: 80

Fahrzeuge

7 E-Bikes, 32 E-Fahrzeuge, 23 Dieselfahrzeuge – gesamt: 62