Derya Türk-Nachbaur in Schönwald: Ländliche Kommunen fühlen sich oft übersehen

Die SPD-Abgeordnete erhielt Einblicke in die Probleme der Gemeinde. Was Bürgermeister Christian Wörpel und Gemeinderätin Marianne Kätsch-Jung alarmiert und was Hoffnung macht.
In einem offenen und konstruktiven Austausch mit Bürgermeister Christian Wörpel und Gemeinderätin Marianne Kätsch-Jung in Schönwald sprach die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Derya Türk-Nachbaur über die drängendsten Themen der ländlichen Kommunalpolitik und die Herausforderungen, vor denen die Region steht.