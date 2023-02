2 Derya Türk-Nachbaur hört schlimme Neuigkeiten aus der Heimat ihrer Familie, die mittendrin ist im Katastrophengebiet. Foto: Spitz

Schreckliche und traurige Nachrichten aus der Heimat ihrer Familie erreichten Derya Türk-Nachbaur.















Link kopiert

Familienangehörige der SPD-Bundestagsabgeordneten leben in Kahramanmaras, in der Nähe des Epizentrums des schweren Erdbebens in der Türkei und Syrien. Im Interview erzählt sie von ihren Eindrücken.