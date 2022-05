1 Spielszene vom Vorrundenspiel, als sich der SV Seedorf und SV Zimmern 1:1 trennten. Foto: Rudolf

SV Zimmern – SV Seedorf (Freitag, 18.30 Uhr). Ohne Druck und Stress können die beiden Nachbarn in das Bezirksderby gehen – der Ausgang ist absolut offen, da beide Seiten den ein oder anderen personellen Ausfall verkraften müssen.















In der Vorrundenpartie gab es ein 1:1 mit dem glücklichen Last-Minute-Ausgleich der Zimmerner. Diesmal erwartet Trainer Gunter Welzer für die Heimelf wieder eine schwere Partie. "Wir müssen das Augenmerk auf den Klassenerhalt der U23 in der Bezirksliga legen, daher werden wir den ein oder anderen Spieler nicht einsetzen und im Bezirksliga-Team spielen lassen."

Moritz Bauer im SVZ-Tor

Betreffen dürfte dies wieder die Torwart-Position, wo Chris Fast mit seiner Qualität in der zweiten Mannschaft weiterhelfen kann. Zwischen den Pfosten der Landesligaelf des SV Zimmern wird somit Moritz Bauer stehen. U19-Keeper Silas Thieringer ist verletzt.

Beim SV Seedorf steht ebenfalls nicht die Nummer eins im Kasten – Tobias Kohl laboriert seit Wochen an einem Fingerbruch. Sein Vertreter Marc Kost (34) zeigte bislang gute Leistungen. "Da sind wir absolut gut aufgestellt", lobt Spielertrainer Tobias Heizmann seinen erfahrenen Ersatzkeeper.

Heizmann fällt aus

Heizmann selbst wird ebenfalls nicht auflaufen. "Ich habe derzeit mehr Physio, weil ich Oberschenkelprobleme habe, die immer wieder vom Rücken her kommen", so der 37-Jährige.

Nachdem er mit seinem Trainerkollegen Tobias Bea die bisherigen Saisonziele mit dem SVS und aktuell 62 Punkten eine super Ausbeute aus 31 Partien ablieferte, geht es für die Gäste darum, „den Spannungsbogen bis zum Saisonende hochzuhalten. "Wir haben das Ziel Klassenerhalt erreicht. Das zweite, interne Ziel, einstelliger Tabellenplatz sieht ebenfalls sehr gut aus. Da bleibt jetzt nur, jedes Spiel maximal konzentriert anzugehen, um am Ende die bestmöglichste Platzierung zu erreichen. Ein Verein wie der SV Seedorf steht nicht alle Tage in der Tabelle so gut da", freut sich Heizmann.

SVS will nichts her schenken

"Wir werden da nichts her schenken. Haben keinerlei Druck und freuen uns auf das Derby."

Nach dem lockeren 6:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Holzgerlingen erwartet der SVS-Spielertrainer in Zimmern ein köperbetonteres Spiel, auch wenn die Gastgeber nicht so stark aufgestellt sein werden. "In den Zweikämpfen geht es da sicher konsequenter zu."

Aufstellung noch offen

Zimmerns Trainer Gunter Welzer muss auf Fabian Grenz (Studium) verzichten, dafür kehren die verletzten Niklas Hillmaier und Niklas King wieder in den Kader zurück. "Wir werden mit Priorität U23 dennoch schauen, wen wir dort am Sonntag brauchen und nicht in der Landesliga einsetzten." Für den SV Zimmern ist es ebenfalls nicht mehr entscheidend ob er Fünfter, Sechster oder Siebter wird. "Dennoch schenken wir im Derby nichts her und werden wie in den anderen Spielen versuchen, das Maximum zu erreichen."