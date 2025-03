Beim FC 07 Albstadt galt es im Vorfeld des Derby erst einmal die schwere Verletzung von Nicolas Gil Rodriguez zu verkraften. Unter der Woche war der Mittelfeldspieler während des Trainings im Rasen hängen geblieben und zog sich eine schwere Knöchelverletzung zu. In den nächsten Tagen wird er operiert und er fällt definitiv für den Rest der Saison aus.

Guter Start der Heimelf

Die Anfangsphase gehörte den Blau-Weißen. Nach einem ersten schönen Spielzug landete der Ball bei Denis Mazrekaj. Der Abschluss des Stürmers im Sechzehner war aber zu zentral und leichte Beute von Christopher Kleiner im Straßberger Tor.

Kurz darauf kamen die Gäste zu einem ersten Freistoß zentral aus 25 Metern. Doch der Ball landete in der Mauer.

Eine Riesenchance für Mazrekaj

Auf der anderen Seite war es Denis Banda, der den Ball von rechts in den Strafraum zu Goalgetter Mazrekaj brachte. Zunächst wurde der Neuner geblockt, doch er kam erneut in Abschlussposition. Sein Schuss wurde abgefälscht und von TSV-Keeper Kleiner letztlich über die Latte gelenkt. Es war die größte Torchance der ersten Hälfte.

Straßberg sehr laufstark

Straßberg agierte im weiteren Spielverlauf mit vielen langen Bällen, aber auch mit viel Tempo und Laufbereitschaft. Dem Tabellenschlusslicht gelang es die Partie über weite Strecken ausgeglichen zu gestalten.

Chance für Anicito

In der 32. Minute brannte es jedoch erneut lichterloh im Straßberger Strafraum. Denis Mazrekaj behauptete den Ball und legte nach rechts ab zu Marcello Anicito, der zog sofort ab. Sein Abschluss ging einen Meter über den Kasten der Gäste.

Viele technische Fehler

Die Akbaba-Truppe leistete sich in der Folge einige Fehlpässe. Und Straßberg tauchte noch einmal gefährlich vorne auf. Über einen schnellen Angriff über rechts kam der Ball in die Mitte zum mitgelaufenen Elias Göz, der direkt mit links den Abschluss suchte. Ein Schreckmoment für die Gastgeber, doch der Ball ging zwei Meter am Tor vorbei. So wurden torlos die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte blieb 30 Minuten ereignislos. Ein harmloser Kopfball des eingewechselten Gavin Kraus war die erste Chance der Gäste im zweiten Abschnitt. Das war schon in der 75. Minute. Ein Seitfallzieher nach Flanke von der linken Seite ging auf Albstädter Seite noch weit über das Tor. Kurz darauf fiel aber dann doch das für die Gastgeber erlösende 1:0. Denis Mazrekaj netzte nach guter Flanke von der rechten Seite im Zentrum aus kurzer Distanz ein.

Die Gäste probierten noch einmal alles, doch Albstadt verteidigte konzentriert. In der Nachspielzeit traf dann Samed Güngör noch sehenswert zum 2:0. Für die Nullsiebener waren es drei eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Schmeienkicker war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel 2025.

FC 07 Albstadt: Leitenberger – Bradara, Akbaba, Güngör, Altinsoy (70. Moser), Mazrekaj (85. Matur), Banda, Maier, Anicito (88. Crincoli), Dzaferi , Nikoletic.

TSV Straßberg: Kleiner – Pfaff (72. Kraus), Rummel, Plankenhorn, Jehle, Kelm, Schulz, Göz, Mathauer, Hertrich (80. Riester), Cracchiolo.

Tore: 1:0 Denis Mazrekaj (82.) 2:0 Samed Güngör (90.+5).

Schiedsrichter: Alexander Wintermantel.

Zuschauer: 300.