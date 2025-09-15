Derbytime in der Landesliga 3: Balinger „Superkader“ überzeugt wenig

Der TSV Harthausen und die TSG Balingen II teilen sich spät beim 2:2 die Punkte, während der FC 07 Albstadt Kräfte sammelt für das nächste Derby am kommenden Freitag.
Vier Punkte aus zwei Spielen lautet die jüngste Zwischenbilanz des TSV Harthausen/Scher. Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Akin Aktepe zuvor punkt- und torlos war, ist diese erste Ausbeute durchaus bemerkenswert, vor allem wenn man bedenkt, dass die vier Punkte in den Derbys gegen den FC 07 Albstadt und die TSG Balingen II geholt wurden.