Derbytime in der Landesliga 3: Balinger „Superkader“ überzeugt wenig

Der TSV Harthausen und die TSG Balingen II teilen sich spät beim 2:2 die Punkte, während der FC 07 Albstadt Kräfte sammelt für das nächste Derby am kommenden Freitag.

Vier Punkte aus zwei Spielen lautet die jüngste Zwischenbilanz des TSV Harthausen/Scher. Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Akin Aktepe zuvor punkt- und torlos war, ist diese erste Ausbeute durchaus bemerkenswert, vor allem wenn man bedenkt, dass die vier Punkte in den Derbys gegen den FC 07 Albstadt und die TSG Balingen II geholt wurden.

„Im Nachhinein war das 2:2 gegen die U23 der TSG Balingen eine gefühlte Niederlage. Dass wir das 2:2 noch in der Nachspielzeit bekommen haben, ist schon schmerzhaft, aber so ist Fußball“, kommentiert Aktepe das Ende des zweiten Derbys binnen vier Tagen. Seine Mannschaft führte zur Pause glücklich mit 2:1, verdiente sich aber durch Zweikampfstärke und Kopfballdominanz in den zweiten 45 Minuten diese knappen Vorsprung.

Einige Hochkaräter

Die Gäste aus Balingen hatten einige hochkarätige Chancen, blieben aber bis in die Schlusssekunden glücklos – was auch an der starken Leistung des jungen Torwarts Ben Schaberger lag, der etwas überraschend für Timo Reinhardt in die Startelf rotiert war.

Joker Dustin Fritz

Balingens Coach Philipp Wolf sagte: „Wir haben Dustin Fritz, der eigentlich Innenverteidiger ist, für die Schlussminuten eingewechselt. Er erzielt auch im Training in der Box viele Tore. Da haben wir gesagt, geh vorne rein und versuche ein Tor zu machen und das hat er dann als Joker auch gemacht.“

Déjà-vu in Nehren

Insgesamt löste das 2:2 aber auch bei den Gästen keine großen Freudensprünge aus. „Wir kommen super ins Spiel mit dem schnellen 1:0. Ich war aber der einzige, der sich nicht gefreut hat. Ich hatte ein Déjà-vu – gegen Nehren war es ähnlich. Ich hatte die Befürchtung, dass wir einen Tick weniger machen. Es war aber trotzdem in Ordnung, wir hatten Chancen zum 2:0, 3:0. Harthausen hatte null Torchancen aus dem Spiel heraus. Je länger es ging, umso besser haben die Gastgeber es wegverteidigt“, analysiert Wolf. Nach einer Stunde wechselte der Balinger Übungsleiter gleich vierfach. „Wir hatten eine überragende Bank und wollten durch den Blockwechsel eine andere Handschrift auf den Platz bringen.“

Platz schwer zu bespielen

Den Treffer zum 2:2 ordnet Philipp Wolf folgendermaßen ein: „Der Ausgleich fiel spät, doch trotzdem sind das für uns zwei verlorene Punkte. Harthausen hat es super gemacht auf dem schwierigen Platz.“ Im Ausblick auf das nächste Derby beim FC 07 Albstadt am kommenden Freitag sagt Wolf: „Ich gehe mal davon aus, dass man im Albstadion Fußballspielen kann.“