Mit dem Derbysieg gegen den SV Zimmern hat die SG Deißlingen wieder den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt.

Das 2:1 der SGD gegen den SV Zimmern war der erste Dreier in 2023 und richtungsweisende Punkte auf der Marschroute „Klassenerhalt."









LANDESLIGASG Deißlingen – SV Zimmern 2:1 (2:1). Die schien vor Beginn erst einmal einen Dämpfer zu erhalten: Spielertrainer Felix Schaplewski fiel krankheitsbedingt aus. Fieber und eine Grippe sorgten dafür, dass er zu Hause das Bett hüten musste und sein Bruder Nico die alleinige Verantwortung trug.

Flottes Spiel nach vorn

Beide Mannschaften begannen indes gleich flott nach vorne. Zimmern hatte in der 4. Minute über die linke Seite die erste Chance: Nach einer Hereingabe von Gabriel Pavic köpfte Vito Lettiero auf das Deißlinger Tor – die Hausherren klärten vor der Linie. Bei einem Freistoß von Niklas King (13./22 Meter) wurde der Ball von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Kurze Zeit später verfehlte Jannik Thieringer mit einer Direktabnahme knapp das Ziel (15.).

SG Deißlingen cleverer

Deißlingen war indes cleverer und effizienter: Nach schöner Vorarbeit von Robin Schumpp behielt Daniel Matt vor Chris Fast die Nerven und schob den Ball zur 1:0-Führung für den Aufsteiger ins lange Eck (25.). Die Freude der Gastgeber wehrte jedoch keine Minute. Direkt nach Wiederanpfiff spielte der SVZ einen Angriff in den Deißlinger Strafraum. Maurice Roth unterlief ein Handspiel. Nino Schrankenmüller verwandelte zum postwendenden 1:1-Ausgleich.

Zwei Elfmeter

In der 36. Minute bediente wieder Schumpp Matt, der jedoch am Tor vorbei zielte. Kurze Zeit später spielte die SGD einen schnellen Angriff über Julian Schneider. Im Zimmerner Strafraum ging der Ball wieder an die Hand – erneut ein Pfiff des Unparteiischen. Diesmal versenkte Robin Schumpp die Standardsituation zum 2:1.

SV Zimmern drückt

Mit der erneuten Führung ging es in die zweite Hälfte. Zimmern machte direkt Druck: Mit einem Kopfball vergab Jannik Thieringer das 2:2 nach Flanke von Schrankenmüller (48.). Nach gut einer Stunde hatte Lettieri per Kopf die nächste Möglichkeit, die Keeper Konstantin Leichtle jedoch entschärfte. Die Gäste hatten zwar jetzt mehr vom Spiel. Schafften es jedoch nicht, die kompakt agierenden und den knappen Vorsprung umkämpfenden Hausherren in auszuhebeln. In der 90. Minute hatte sogar Daniel Matt mit einem Distanzschuss die Chance zum 3:1.

STIMMEN ZUM SPIEL

Nico Schaplewski (SGD): „Der Sieg war verdient für uns. Nach starken zehn Minuten von beiden Seiten hatten wir das Spiel im Griff. In der zweiten Halbzeit standen wir defensiv sehr gut. Der Sieg für uns war wichtig.“

Erwin Beck (Spartenleiter SVZ): „Deißlingen war hoch motiviert und in einem schnellen Spiel stark in den Zweikämpfen. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit besser wurden, hatten wir zu wenig Chancen. Letztlich war der Deißlinger Sieg nicht unverdient, weil sie bissiger waren und den Sieg mehr wollten.“

STATISTIK

SG Deißlingen: Leichtle – Allgaier, Roth, Rumpel, Bob (52. Keller), Schumpp, Matt (90.+3 Moser), Schneider (66. Hirt), Stefania, Irion (71. Herzog), Silva.

SV Zimmern: Fast – Hillmaier, Grenz, J. Thieringer (49. D. Thieringer), Noack, Pavic, King (58. Bozkurt), Schrankenmüller, Barroi (64. Campos), Selimi, Lettieri (73. Heinzelmann).

Tore: 1:0 Matt (25.), 1:1 Schrankenmüller (HE/26.), 2:1 Schumpp (HE/40.).

Schiedsrichter: Daniel Leyhr. Gelbe Karten: 2/1. Zuschauer: 220.