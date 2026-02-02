Derbysieg des VfB Stuttgart: Der Ex-SC-Stürmer Demirovic wird zum Freiburger Angstgegner

Auch in seinem vierten Derby für den VfB Stuttgart trifft Ermedin Demirovic gegen den SC Freiburg. Eine Serie, die Noah Atubolu kennt – und die dem Schützen „fast schon leid“ tut.
Sein Statement nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart begann Julian Schuster am Sonntagnachmittag mit einer Entschuldigung: „Das war eins drüber“, sagte der Trainer des SC Freiburg über die Szene kurz vor Schluss, die mit einer Gelben Karte für ihn, seinen Gegenüber Sebastian Hoeneß und VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt endete.