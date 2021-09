1 Dennis Schneider und Lucas Haug empfangen gemeinsam mit ihrem SV Wittendorf die SG Empfingen zu einem voraussichtlich schweren Spiel. Foto: Fritsch

SV Wittendorf – SG Empfingen (Mittwoch, 19 Uhr). Derbytime in Wittendorf an der langen Furche. Der SV Wittendorf empfängt dabei die stark in die Saison startende SG Empfingen und benötigt dabei die Punkte bedeutend dringender als die Wolf-Truppe.

Nicht nur aufgrund der aktuellen Tabellensituation gehen die Gäste aus Empfingen als leichter Favorit in die Begegnung. Am vergangenen Samstag trafen die Empfinger gegen eine schwache Mühlheimer Mannschaft gleich ein halbes Dutzend Mal.

Wittendorf wusste ebenfalls bei der 0:2-Niederlage in Nagold zu überzeugen und hätte um ein Haar mit einem dezimierten Kader dem Meisterschaftsmitfavoriten einen Punkt abgeknöpft.

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Saison plagen beide Mannschaften große personelle Sorgen. Die SG Empfingen kann dies nicht ganz überraschend offenbar besser kompensieren. Nach Aussage von Empfingens Trainer Philipp Wolf möchten sie zumindest auch nach der Partie an der langen Furche weiter ungeschlagen bleiben. "Wir müssen in Wittendorf nicht unbedingt gewinnen und liegen mit elf Punkten aus fünf Spielen absolut im Soll. Dagegen sind die Hausherren deutlich mehr als wir unter Zugzwang, das Spiel für sich zu entscheiden." Der SV Wittendorf steht vor einer erneut schweren englischen Woche. Nach dem Spiel gegen den Lokalrivalen aus Empfingen tritt die Mannschaft von der langen Furche am Sonntag in Seedorf an. Wittendorfs Spielertrainer Christian Braun, der seine Spielsperre abgesessen hat, weiß um die Kräfteverhältnisse. "Die Empfinger sind ganz klarer Favorit bei uns und haben sicherlich die besseren Einzelspieler in ihren Reihen. Wir müssen versuchen, trotz einiger Ausfälle wieder mit Leidenschaft zu agieren und unsere Fans hinter uns zu bringen, um den Favoriten aus Empfingen ein Bein zu stellen. Im Vorjahr ist uns das ganz gut gelungen."

Personelle Situation weiter angespannt

Personell bleibt die Situation bei beiden Teams weiter angespannt. Auf Wittendorfer Seite werden verletzungsbedingt Dennis Tinnefeld (doppelter Bänderriss), Eric Seeger und Cedric Wälde fehlen. Zurückgemeldet haben sich Sandro Mihic und Radion Eckert.

Auf der Empfinger Seite steht hinter dem Einsatz einiger Akteure ebenfalls noch ein Fragezeichen. Dominik Bentele musste im Spiel gegen Mühlheim kurz nach der Halbzeit aufgrund muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Pascal Seil und Sergen Erdem sollten der Empfinger Mannschaft wieder zur Verfügung stehen. Nico Trick ist ebenfalls wie Panagiotis Karapidis noch im Urlaub. Dazu kommen die Langzeitverletzten wie Nico Rebmann und Marcel Trick.

Empfingens Trainer konnte in Wittendorf noch keine Partie unter seiner Regie für sich entscheiden. In der Bezirksliga verlor die SG Empfingen mit 2:3 und vor einem Jahr endete die Partie 2:2 Unentschieden. Vor allem in der Schlussphase war die Partie im Vorjahr bei immer schlechter werdenden Sichtverhältnissen ein Krimi. Die SG Empfingen lag lange Zeit mit einem Treffer in Führung ehe die Wittendorfer durch Sandro Bossert den Ausgleichstreffer erzielen konnten. Bereits in der Nachspielzeit bot sich Wittendorfs Spielertrainer Christian Braun die Chance, die Partie für die Wittendorfer zu entscheiden. Mit seinem Foulelfmeter scheiterte Braun aber am guten Empfinger Keeper Matthias Müller. Die Empfinger boten den Gastgebern an das Platzrecht zu tauschen. Auf diesen Vorschlag ging der SV Wittendorf nicht ein. Gut möglich, dass ab Mitte der zweiten Halbzeit nicht nur den Zuschauern der Durchblick an der langen Furche fehlen dürfte.