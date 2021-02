Derby-Nierderlage Wild Wings unterliegen Adlern

Turbulenter Auftakt

Beide Teams starteten druckvoll in die Partie und hatten gute Möglichkeiten, die Gäste aus Mannheim erwischten jedoch den etwas besseren Start. Die Adler stellten die Wild-Wings-Defensive vor einige Schwierigkeiten. Doch auch das erste Powerplay der Partie konnten die Gäste nicht zur Führung nutzen. Nachdem auch die Schwenninger in einer fast zweiminütigen 5:3-Überzahl nicht zu einem Torerfolg kamen, ging es mit einem torlosen Remis in die erste Drittelpause.

Viel Engagement defensiv

Auch im zweiten Drittel ging das Spiel flott weiter. Vor allem die Mannheimer traten zielstrebig auf und suchten immer wieder den direkten Weg zum gegnerischen Gehäuse. Ein Treffer wollte dem Spitzenreiter aber weiterhin nicht gelingen. Die Schwenninger taten sich – auch im Powerplay – schwer, gute Torchancen herauszuspielen.

Defensiv agierten die Gastgeber sehr engagiert, schmissen sich in die Schusslinien der Mannheimer. Max Hadraschek wurde das Mitte des zweiten Spielabschnitts zum Verhängnis – er musste nach einem spektakulären Block verletzt vom Eis. In dieser Phase spielten sich Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson und der Mannheimer Schlussmann Dennis Endras immer mehr in den Vordergrund und vereitelten einige gute Möglichkeiten. Beim Führungstor der Adler in der 39. Minute war Eriksson dann aber machtlos: Ein abgefälschter Versuch aus der Distanz landete direkt vor den Füßen von Markus Eisenschmid, der locker einschob. So ging es aus Schwenninger Sicht mit einem 0:1 erneut in die Kabine.

Adler souverän

Im letzten Drittel machte das Team von Adler-Coach Pavel Gross kurzen Prozess. Florian Elias erzielte in der 44. Minute das 2:0, Matthias Plachte und Nicolas Krämmer stellten mit einem Doppelschlag in der 58. Minute den Endstand her. Am Ende stand eine wohl etwas zu hohe 0:4-Pleite im Derby für die Wild Wings zu Buche – das erste Spiel der laufenden Saison, in dem die Schwenninger ohne eigenen Treffer blieben.

"Unsere 5:3-Überzahl im ersten Drittel war ein Knackpunkt. Wenn wir da ein Tor machen, sieht es ganz anders aus. So mussten wir einem Rückstand hinterherlaufen. Am Ende hat uns die Kraft gefehlt, um Mannheim noch mal gefährlicher zu werden", lautete das Fazit des sichtlich enttäuschten Niklas Sundblad.

Wild Wings – Mannheim 0:4 (0:0/0:1/0:3). Tore: 0:1 Eisenschmid (38:29), 0:2 Elias (43:08), 0:3 Plachta (57:12), 0:4 Krämmer (57:34/5:4). Strafminuten: Wild Wings: 8 – Mannheim: 10. Schiedsrichter: Kohlmüller/Rohatsch.