SGV Freiberg – FC 08 Villingen Absolutes Limit, die Torwart-Frage und Meisterschütze Ivo Colic

Noch drei Mal Regionalliga, dann geht es in der Oberliga weiter: Villingen hat am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) beim SGV Freiberg nichts zu verlieren, der Tabellendritte will noch die Kickers Offenbach abfangen. Doch das Aus im WFV-Pokal in Balingen schmerzt sehr.