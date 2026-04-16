Derby in der Landesliga: SV Seedorf oder VfB Bösingen – wer bestätigt seine gute Form?

Die beiden Lokalrivalen SV Seedorf und VfB Bösingen befinden sich in guter Verfassung. Am Samstag um 15.30 Uhr kommt es zum direkten Aufeinandertreffen.
Zehn respektive zwölf Punkte holten der SV Seedorf und VfB Bösingen in den vergangenen fünf Landesligapartien. Passend zum Derby am Samstag sind beide also gut in Schuss. Zwar trennen die Mannschaften in der Tabelle 17 Punkte, aus Sicht von VfB-Coach Peter Leopold hat dies aber keine Relevanz für die Begegnung: „Es ist ein spezielles Spiel. Die Tabelle ist bei einem Derby zweitrangig. Uns ist die gute Form von Seedorf nicht entgangen.“