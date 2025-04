Die Landesligasaison biegt auf die Zielgerade ein. Beide Mannschaften kämpfen um den Klassenverbleib und brauchen die Punkte.

Für Frommerns Spielertrainer Armin Hotz ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Wer heute auf die Landesligatabelle schaut, weiß was die Stunde geschlagen hat, uns trennt zwar nur ein Platz vom FC 07, aber halt satte neun Punkte. Fakt ist, wenn wir noch irgendwie in Richtung „rettendes Ufer“, sprich auf Platz zwölf kommen wollen, dann müssen wir natürlich dieses Spiel gewinnen. Doch freiwillig überlassen wird man uns den Dreier nicht“, ich bin mir sicher, uns wird Albstadt alles abverlangen, denn auch sie brauchen noch einige Punkte für den sicheren Ligaerhalt, von dem her wird es eine spannende, intensive Begegnung werden, da bin ich mir sicher“, meint der Ex-Albstädter Armin Hotz und FC 07-Rekordspieler.

Im Hinspiel gewannen tapfer kämpfende Schwarz-Gelbe als Aufsteiger, am Ende auf dem TSV-Kunstrasen gegen die favorisierten Gäste aus Albstadt das Match vor rund 400 Zuschauern - nicht unverdient - mit 2:0. Gelingt den Nachbarn wieder der Derby-Coup oder bleiben die zu vergebenen Zähler dieses Mal in Albstadt? TSV-Coach Armin Hotz auf die Favoritenfrage angesprochen: „Wer die Tabelle betrachtet und auch wegen dem Heimspiel des FC 07, geht diese Rolle an Albstadt, heißt aber nicht, dass wir dort hinfahren, um uns mit nur einem Punkt zufrieden zu geben, das Ziel ist klar, wir wollen, beziehungsweise brauchen alle drei,“ gibt er deutlich zu verstehen.

Auch für den ehemaligen langjährigen Mannschaftsfreund beider Hotz-Brüder, FC 07-Spielertrainer Samed Akbaba, wird das anstehende Match gegen den TSV Frommern nicht nur wegen der Hinspiel-Niederlage etwas Besonderes. Das Ziel auf Albstädter Seite ist klar vorgegeben, nach der zuletzt völlig unnötigen 1:2-Niederlage in Schwenningen sollen die drei zu vergebenen Punkte auf das Albstädter Konto gehen: „Zunächst freuen wir uns alle im Verein auf das Spiel und dass hoffentlich viele Fans ins Albstadion kommen. Freitagabend unter Flutlicht kicken zu dürfen, für Spieler aber auch für anwesende Zuschauer, gibt es eigentlich aus meiner Sicht nichts geileres. Zudem ein wichtiges Zollern-Derby für beide Teams, das verursacht natürlich zusätzlich noch besondere Würze für dieses Match“, sagt Akbaba.

Ein sportlich klares Ziel hat der kickende Albstädter Übungsleiter auf jeden Fall: „Wir können mit einem eigenen Dreier einen wichtigen weiteren Schritt Richtung vorzeitigen Klassenerhalt schaffen. Fakt ist, wir haben aktuell neun Punkte Vorsprung zum Abstiegs-Relegationsplatz 13, den derzeit der TSV inne hat, wir wollen den Abstand auf zwölf Zähler erhöhen, Frommern auf Distanz halten.“ Zum Spielerkader sagt Akbaba: „Es sieht personell ähnlich aus wie gegen Schwenningen. Natürlich fehlt Nicolas Gil Rodriguez (Beinbruch) weiterhin. Für Denis Banda wird es wohl noch nichts mit seinem Einsatz. Dagegen sind Kaan Altinsoy, Nikola Nikoletic wieder im Team und ich selbst bin auch wieder einsatzbereit.“