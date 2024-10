Derby in der Frauen-Landesliga: Teilerfolg für den SV Oberreichenbach

1 Der SV Oberreichenbach (in Blau) holte einen Punkt. Foto: Kraushaar

Das Kreis-Derby in der Frauen-Landesliga zwischen dem SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/Zwerenberg endet mit einem torlosen Unentschieden.









SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck/Zwerenberg 0:0. Das dritte Kreis-Derby in der Frauen-Landesliga zwischen dem SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/Zwerenberg bescherte dem letztjährigen Aufsteiger den ersten Teilerfolg in Form einer Nullnummer. Unter dem Strich ein glückliches Unentschieden, denn beide hätten das Spiel gewinnen müssen. Die Gäste hatten zwischen der 55. und 70. Minute beste Möglichkeiten liegen lassen. Für die Gastgeberinnen lief Jana Sophie Albrecht in der Nachspielzeit alleine auf die Bernecker Torhüterin Nicol Ehnis zu, brachte das Leder aber nicht an der vorbei.